Halloween, in quattro finiscono in ospedale per aver bevuto troppi alcolici

La notte di Halloween è stata archiviata e si può tracciare un bilancio di quanto avvenuto ad Agrigento con migliaia di giovani che si sono ritrovati tra le vie del centro cittadino o a far festa nei locali della città. I massicci controlli disposti negli scorsi giorni dal Prefetto di Agrigento e coordinati dal Questore, a margine del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, hanno in generale innalzato il livello di sicurezza e scongiurato violenza gratuita.

Ad eccezion fatta di alcuni episodi. Quattro giovani, tra Agrigento e San Leone, sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dopo aver esagerato con le bevande alcoliche. Controlli a tappeto, invece, nel centro cittadino. La Polizia Locale ha elevato ben 56 multe sanzionando gli automobilisti indisciplinati che hanno parcheggiato le automobili laddove non potevano farlo.