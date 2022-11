Escalation di aggressioni negli ospedali siciliani, appello a Schifani “Istituire una task force”

“Ogni giorno negli ospedali siciliani si registra un episodio di violenza ai danni di medici, infermieri e operatori sanitari. Non si può continuare a guardare, a rischio c’è la salute di tutti, di chi è in prima linea nei nosocomi dell’isola e di chi non può usufruire di un’adeguata assistenza per la bestialità di altri”. Lo afferma il Presidente dell’Ordine degli Infermieri di Palermo, Antonino Amato che lancia un appello al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Questa preoccupante escalation va subito fermata, non possiamo attendere i tempi della politica e della burocrazia – dice Amato – è necessario agire adesso, facendo partire una task force di cui facciano parte gli Ordini dei Medici, degli Infermieri, delle Professioni Sanitarie, le Prefetture dell’isola e la Regione Siciliana”.

Adesso piani di prevenzione e rafforzamento delle misure di sicurezza

Conclude Amato: “Vanno pianificati e attuati immediatamente piani di prevenzione e di contenimento di questo fenomeno con corsi di formazione per il personale da un lato e con il rafforzamento delle misure di sicurezza dall’altro. Occorre fare squadra”.