Democrazia Partecipata, Misericordia di Campobello presenta la tenda pneumatica

La Misericordia di Campobello, a seguito dell’acquisto della tenda pneumatica denominata PMA

(posto medico avanzato) grazie ai fondi del progetto Democrazia Partecipata del 2020, domenica 18 dicembre in piazza XX settembre, presenterà l’importante strumento alla comunità e naturalmente alle istituzioni cittadine con una sobria cerimonia di inaugurazione.

Programma:

ore 10.30 prova di abilità montaggio tenda a cura del costituendo Gruppo di protezione Civile.

ore 11.30 simulazione eventi di Primo soccorso a cura dei volontari del gruppo eccedenza 118.

Il processo di crescita della nostra associazione, ha dichiarato il Governatore Carmelo Vaccaro, grazie a questa opportunità data dai fondi del progetto sulla democrazia partecipata, diventa tangibile sotto gli occhi dell’intera comunità che, così come in altre occasioni ha utilizzato le somme della democrazia partecipata per: acquisto ambulanza; acquisto auto trasporti sociali; acquisto dei defibrillatori e dei processi di formazione sull’uso dei defibrillatori. Oggi invece la comunità viene dotata con Il posto medico avanzato che all’occorrenza diventerà anche struttura PASS (punto di accesso socio-sanitario).

Con l’occasione vogliamo informare la comunità, ha continuato il vice Presidente regionale delle Misericordie Salvino Montaperto, che la nostra associazione, avvertendo la necessità di avere un raggruppamento di Protezione civile, per fare fronte ad eventuali emergenze soprattutto climatiche che negli ultimi anni hanno visto la nostra comunità, vuole continuare, oltre alla costituzione del gruppo già in itinere con il riconoscimento da parte del Dipartimento Regionale di P.C., ad infrastrutturare la città di importanti tecnologie e presidi per le emergenze, per cui ha presentato un nuovo progetto di democrazia partecipata per l’anno in corso, le cui votazioni avverranno il 19 e 20 dicembre prossimo, con la previsione di acquisto di una Idrovora con capacità di svuotare migliaia di litri /minuto a seguito di allagamenti di locali o strutture, di una torre faro autoalimentata e autotrasportata per illuminare ampie aree di intervento in caso di necessità e attrezzature di P.C.