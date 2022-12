Professoressa trovata morta in casa dai colleghi

Era tra le organizzatrici dell’Open day all’istituto comprensivo Falcone Borsellino di Cassibile a Siracusa e ieri si sarebbe dovuta recare nella sua scuola per incontrare le famiglie. Tutti l’aspettavano ma lei, Donatella Savasta, 58 anni, insegnante di francese, è morta nella sua abitazione, forse per un malore che l’avrebbe colta nelle prime ore del mattino.

A trovare la sua salma sono stati i colleghi che, non vedendola arrivare a scuola, hanno iniziato a contattarla al telefono solo che non rispondeva. A quel punto, hanno deciso di raggiungerla nella sua abitazione dove viveva da sola e grazie ad una parente sono riusciti ad entrare in casa.

Era senza vita in cucina, adagiata sul tavolo, secondo alcune testimonianze: c’era la colazione, segno che la donna si stesse preparando per l’Open day, a cui aveva lavorato tanto, poi qualcosa l’ha stroncata. Vicino al corpo, c’era una compressa per l’influenza, forse la donna avrebbe avvertito del malessere, per cui avrebbe assunto o stava per prendere il farmaco.

Forse un malore l’ha stroncata

Il suo cuore non ha retto e così è spirata: quando i suoi colleghi sono arrivati, per la 58enne non c’era più nulla da fare. Sono stati chiamati i soccorsi, che hanno constatato il decesso, legato a cause naturali.

La comunità scossa

Tanta la commozione tra gli insegnanti, gli studenti ed il personale dell’istituto comprensivo Falcone Borsellino ma a rimanere scossa è stata l’intera comunità di Cassibile.

“Oggi la nostra comunità è stata scossa da una terribile notizia. La scomparsa improvvisa della nostra concittadina maestra Donatella Savasta, ci lascia sgomenti e attoniti. Un triste destino che ci colpisce nel profondo dei cuori. Ciao Donatella che la terra ti sia lieve” dice Paolo Romano, un residente di Cassibile e componente del circolo Bartolo Implatini di Fratelli d’Italia.