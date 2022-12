Athena Club Ravanusa: “ Concerto di Natale

Venerdì 16 Dicembre 2022, per concludere l’anno al meglio, nella sede dell’ Athena Club di Ravanusa si è svolto il tradizionale “Concerto di Natale “.

La presidente, Angela Ciotta, e le socie si sono ritrovate con gioia, dopo un lungo periodo di pausa forzata, per condividere una delle attività più rappresentative del programma atheniano.

La presidente, dopo i saluti, ha dichiarato che questo concerto di Natale segna il ritorno alla normalità ed a un momento di festa dal significato universale: la festa della speranza e del rinnovamento spirituale. Un’ atmosfera magica, tra canti e musica, grazie al coro polifonico “Gaspare di Nigro” di Canicattì diretto dal maestro Carmelo Mantione ed accompagnato al pianoforte dal maestro Diego Mantione.

Il coro, di recente formazione , nasce nel 2016 dalla comune passione dei suoi componenti per la musica polifonica. Nel 2019 il coro ottiene il premio, per la migliore elaborazione musicale, alla rassegna corale nazionale Alessandria della Rocca.

Il coro, per l’occasione, ha incantato il numero pubblico con un repertorio

prevalentemente a quattro voci, spaziando dalla musica vocale sacra “a cappella” a quella profana eseguendo brani d’opera natalizia.

In occasione del Concerto, il pittore Carlo Calcasola, studente presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera, ha esposto alcune sue opere con raffigurazione sacre, riscuotendo interesse e successo tra i partecipanti.

A fine concerto, i ringraziamenti della presidente Angela Ciotta e la consegna, agli ospiti intervenuti, delle targhe ricordo.La serata si è conclusa con un buffet di panettoni e il brindisi, per lo scambio di auguri .

La Resp. Ufficio Stampa

Angela Bella