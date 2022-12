Licata, peluche e mini panettoni per i piccoli pazienti del reparto di pediatria

Per il secondo anno consecutivo i volontari A.I.S.A. ( associazione italiana sicurezza ambientale) hanno donato mini panettoni e peluche ai piccoli pazienti del reparto pediatrico dell’Ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata.

“Un altro Natale di solidarietà”, dichiara il vicepresidente dell’associazione Gaetano Federico che ha voluto spontaneamente rivolgere un pensiero significativo e tangibile perché, soprattutto in questo periodo dell’anno, nessuno, e in particolare i bambini, dovrebbe trascorrere le festività in precarie condizioni di salute e lontano dalle persone che amano.

“Rivolgo ai bambini e alle lore famiglie, oltre il mio pensiero, anche tanti auguri, in primo logo di guarigione e in seconda battuta di un buon Natale che sia l’auspicio per lasciare presto le stanze e le corsie dell’ospedale”, ha concluso Gaetano Federico.