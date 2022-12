Muratore ucciso a Cattolica Eraclea, il sindaco: “Comunità sotto shock”

“Una comunità sotto shock. L’ennesimo omicidio che si consuma nella nostra provincia e sopratutto alla fine dell’anno. Siamo tutti sotto shock. Conoscevo entrambi i protagonisti di questa tragedia ed erano delle persone tranquille. Come amministrazione ci siamo subito messi a disposizione dei Carabinieri per fornire elementi utili a ricostruire la dinamica”. Così il sindaco di Cattolica Eraclea, Santo Borsellino, dopo l’omicidio del muratore in paese.