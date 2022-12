Pensionato di Licata muore a Milano ma nessuno reclama la salma

Muore in un ospedale a Milano in seguito ad un malore ma nessuno per giorni reclama la sua salma. É accaduto ad un pensionato originario di Licata residente da anni nel capoluogo lombardo.

L’uomo, che non aveva figli e moglie, é deceduto in ospedale e nessuno praticamente lo sapeva. Un dramma della solitudine risolto dall’azienda sanitaria che ha comunicato l’accaduto alla Questura di Milano che, di conseguenza, ha avvisato il commissariato di Licata.

Così i poliziotti guidati dal vicequestore Cesare Castelli si sono attivati e hanno rintracciato l’unico fratello. Quest’ultimo non sentiva il congiunto da diversi giorni. Adesso il pensionato licatese potrà avere una degna sepoltura.