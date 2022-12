Campobello di Licata, manutenzione rete viaria

Con provvedimento del settore Lavori pubblici, a firma dell’ingegnere Giovanni Casuccio, lo stesso tecnico e’ stato nominato Responsabile unico del procedimento, in sostituzione dell’ing. Gaspare Intorre, della manutenzione straordinaria della rete viaria E del sistema fognario.

Con lo stesso provvedimento, l’ing. Luigi Monaco e’ stato designato direttore e coordinatore dei lavori per la sicurezza, in fase di esecuzione, dei lavori suddetti.

E’ stato approvato, inoltre – con diverso atto municipale -, l’aggiornamento dei prezzi dei lavori indicati di manutenzione della rete viaria e sistema fognario.

GIOVANNI BLANDA