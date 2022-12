Canicattì scende in piazza per dire no alla droga, usura e racket

A Canicattì manifestazione per dire no alla droga, al racket e all’usura, che si svolgerà il 30 dicembre in Piazza IV novembre dalle ore 17.30, a due passi del quartiere storico dell’orologio, simbolo della città di Canicatti oggi zona ad altissimo rischio micro e macro criminalità, dedita allo spaccio di droga e non solo.

A promuovere l’iniziativa è l’associazione Antiracket e Usura Rete per la Legalità, coordinamento Regionale Sicilia.

“È l’ora del no! Quel No che non solo è una negazione del condizionamento ambientale pseudo mafioso, ma è anche Riscatto per non restare sotto ricatto”; dichiara in una nota Eugenio Di Francesco presidente regionale vicario dell’associazione. “Vogliamo promuovere il valore autentico della denuncia e della collaborazione del cittadino, che non è spettatore inerme ma protagonista responsabile e libero nel contesto sociale in cui vive, altresì vuole mettere in luce alcune problematiche che di riflesso inficiano sul quieto vivere della comunità”, ha concluso Di Francesco.