Canicattì, apertura straordinaria della Casa Museo del Giudice Rosario Livatino

Apertura straordinaria della Casa Museo dove il Beato Livatino visse fino al giorno in cui venne brutalmente ucciso da mano mafiosa.

Nell’ultimo giorno dell’anno 2022, il 31 dicembre, la Casa resterà aperta dalle 9:00 alle 19:00 senza obbligo di prenotazione.

Ad accogliervi i membri dell’Associazione Casa Museo Giudice Livatino che vi faranno conoscere il Magistrato Martire attraverso la quotidianità del suo vissuto, i suoi oggetti, i suoi scritti, la sua famiglia.

In quest’occasione sarà possibile iscriversi all’associazione per l’anno 2023.