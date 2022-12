Cianciana, al via lavori di efficientamento dell’illuminazione pubblica

Sono stati affidati i lavori di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di corpi illuminanti esistenti con del tipo a led di ultima generazione in alcuni tratti viari del comune di Cianciana. Lo ha reso noto il sindaco, Francesco Martorana.

“La Giunta Comunale da me presieduta – ha continuato il primo cittadino – con apposita delibera risalente all’otto settembre scorso, al fine di effettuare un risparmio finanziario a valere sul bilancio comunale e inerente ai consumi energetici, anche in considerazione del continuo aumento dei costi energetici, aveva individuato l’obiettivo e aveva anche approvato il progetto esecutivo. Adesso, con l’affidamento dei lavori, si provvederà alla sostituzione dei corpi illuminanti”.

Queste le vie interessate: Strada Statale n° 118, a nord del Corso Vittorio Emanuele; Via Papa Giovanni XXIII; Corso Cinquemani Arcuri, direzione sud; Largo Convento; Via Carducci, direzione sud.