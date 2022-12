Minorenne in ospedale dopo scontro con auto, camion finisce in scarpata

Due incidenti stradali nel giro di poche ore si sono verificati ad Agrigento e lungo la strada statale che collega Raffadali con Siculiana. Il primo sinistro è avvenuto nei pressi di porta Aurea. Una minorenne a bordo di uno scooter è finita all’ospedale San Giovanni di Dio dopo essersi scontrata con una Toyota guidata da un ventitreenne. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Il secondo incidente, invece, ha destato qualche preoccupazione in più soprattutto per la dinamica. Un camion, infatti, è finito in fondo ad una scarpata lungo la strada provinciale 17 tra Raffadali e Siculiana. Non è ancora chiaro il motivo di come il mezzo pesante sia finito lì sotto. Si è temuto il peggio ed era stato allertato anche un elisoccorso. Il conducente, per fortuna, ha riportato solo qualche trauma.