Aggiudicata la gara dei collegamenti con aliscafi per Lampedusa e Linosa

“Con l’assegnazione dell’ultimo lotto dei servizi di aliscafi, che riguarda le Pelagie, abbiamo raggiunto l’obiettivo di garantire i collegamenti veloci con le isole minori della Sicilia. Diamo così certezza e regolarità a un servizio essenziale per garantire i diritti alla mobilità dei residenti, ma anche per dare certezze agli imprenditori che vivono di turismo”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando l’aggiudicazione della gara da parte dell’assessorato regionale delle Infrastrutture.

“È il sigillo al lavoro portato avanti dal governo della Regione che – aggiunge l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò – fin dal giorno dell’insediamento del presidente Schifani, ha dimostrato grande attenzione ai problemi delle isole minori. Abbiamo assegnato i servizi di aliscafi ed entro fine febbraio aggiudicheremo quelli per le navi ro-ro. Inoltre, grazie a una proficua collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e della mobilità e con la società Sns, che detiene la convenzione statale per i collegamenti con le isole minori, siamo riusciti anche a scongiurare i tagli alle corse che tanto avevano preoccupato residenti e amministratori”.

La Regione Siciliana con comunicato dell’11 novembre scorso aveva annunciato la ripresa dei servizi ma, dopo un primo segnale di rimessa in linea delle corse, tutto si è inspiegabilmente fermato nell’arco di un paio di giorni, con il grande disappunto delle comunità locali e delle numerose associazioni (ben 38) che già lo scorso 14 novembre avevano fatto rilevare come ripristinare i servizi Sns solo fino all’aggiudicazione delle nuove gare regionali non sarebbe stato sufficiente a soddisfare le esigenze di mobilità delle comunità locali. Con una nuova nota congiunta delle associazioni, trasmessa sempre al ministero, alla Regione Siciliana e ai rispettivi dipartimenti infrastrutture e mobilità, si reiteravano le richieste evidenziando il permanere dei disagi, chiedono un incontro urgente col neo assessore regionale, Alessandro Aricò, così da “poter delineare il percorso più opportuno per raggiungere in tempi brevi gli obiettivi di servizio attesi e necessari a soddisfare le legittime esigenze delle comunità locali”.

Le sollecitazioni al neo assessore

“Ci si aspetta, infatti, – aggiunge il comitato – che il neoassessore si adoperi per attivare nuove risorse in sede ministeriale per garantire il ripristino duraturo delle corse statali ma anche per porre rimedio ad alcune lacune dei bandi regionali per evitare disagi alle comunità locali e ai lavoratori pendolari”.