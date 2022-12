La Rete Civica della Salute di Agrigento ha incontrato il commissario straordinario dell’Asp 1, Mario Zappia. Ad essere ricevuti dai vertici dell’azienda sanitaria sono stati il coordinatore provinciale Antonino Lo Brutto e il responsabile cittadino della Rete Civica della Salute, Ignazio Gennaro. Nel corso della riunione sono stati affrontati i temi che interessano la salute pubblica, con particolare attenzione rivolta verso le iniziative che sono già state promosse sul territorio e quelle in cantiere che verranno realizzate nel corso del nuovo anno. In particolare i due referenti della Rete Civica della Salute della Città dei Templi, Lo Brutto e Gennaro, hanno illustrato gli eventi formativi ed informativi che sono stati promossi e realizzati in diversi istituti scolastici della città e della provincia, al fine di coinvolgere le nuove generazioni alla compartecipazione e al radicamento della tutela della salute. Tra gli ambiti affrontati anche le tematiche che riguardano l’ambiente nella sua totalità: la qualità dell’aria, il riciclo dei rifiuti, la tutela degli animali e l’eco sostenibilità. Il commissario Zappia ha manifestato ampia disponibilità al coinvolgimento dell’Asp nelle iniziative promosse dalla Rete Civica della Salute.

Inoltre: sono stati presentati i Protocolli d’intesa sottoscritti con l’Ufficio Scolastico Regionale USR, la Rete Civica della Salute e la Conferenza dei Comitati Consultivi aziende Sanitarie Regione Sicilia per la trasversalità dell’Educazione Civica che contestualizza gli obiettivi formativi “Partecipazione Civica e Sociale, One Health, Sviluppo sostenibile e Ambientale, Cittadinanza digitale e Comunicazione” per valorizzare la visione organica della SALUTE BENE COMUNE E SVILUPPO UMANO INTEGRALE e agli obiettivi di Agenda ONU 2030 e il Protocollo d’intesa con ANCI SICILIA affinché ci sia una interconnessione nei rispettivi indirizzi delle politiche intersettoriali di attuazione delle Misure 5 e 6 del PNRR. Invitare i sindaci a irradiare il principio di sussidiarietà, evidenziando l’importanza della RCS nello sviluppo dell’assistenza sanitaria regionale e nel rafforzamento dell’assistenza primaria sul territorio. Queste le proposte emerse durante il webinar che si è tenutosi il 14 dicembre c.a. “I Sindaci per il benessere dei cittadini: il contributo della Rete Civica della Salute”.