Le rubano la borsa mentre scatta un selfie con la famiglia

Appoggia pochi istanti la borsa su una panchina per scattare una foto insieme a tutta la famiglia ma appena si gira non la trova più. È accaduto al Viale della Vittoria ad Agrigento. Protagonista della spiacevole disavventura è una trentaquattrenne.

La donna aveva lasciato l’accessorio sulla panchina per pochi istanti, il tempo di uno scattare una foto. Qualcuno, in una manciata di secondi, è riuscito a portare via la borsa.

All’interno vi erano circa 120 euro oltre i documenti personali e due carte di credito. Immediate le ricerche degli agenti della sezione Volanti della Questura che hanno trovato la borsa, ovviamente vuota, a poca distanza. Al via le indagini per risalire al responsabile. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza.