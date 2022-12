Muore motociclista in un incidente, coinvolta anche un’auto

Muore motociclista nel Catanese, le strade siciliane bagnate di sangue anche in questi ultimi giorni dell’anno 2022. Un anno tragico, segnato da un elevato numero di sinistri, molti dei quali anche con epilogo tragico. Come quello avvenuto a Gravina di Catania dove ha perso la vita Alfio Lo Coco, 60 anni, commercialista. In sella al suo scooter stava percorrendo la via San Paolo, in territorio di Gravina di Catania, per dirigersi verso casa. Ancora tutta la chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Ad avere aperto un’indagine la polizia municipale di Gravina. Effettuati i rilievi sul posto, in tutto sono tre i veicoli coinvolti. Oltre alla moto anche due auto. Stando ai primi accertamenti, sembra che Lo Coco stesse transitando sulla via San Paolo quando per evitare un’auto ha perso il controllo del mezzo finendo su un altro veicolo. Il motociclista muore dopo aver battuto con violenza il torace sull’asfalto.