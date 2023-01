Muore in incidente stradale Franco Vintaloro, animatore Rally Conca d’oro

Lutto nel motorsport siciliano, è morto Franco Vintaloro, popolare organizzatore del Rally Conca d’oro di Corleone, disputato dal 1977 al 2013 e che nell’edizione dell’89 fu vinto dal futuro campione del mondo Tommy Makinen.

Vintaloro aveva 72 anni ed è deceduto ieri sera in un incidente stradale alle porte di Marineo.

I funerali si svolgeranno oggi alle 11 a Corleone, nella chiesa di Santa Maria.

Il Rally Conca d’Oro era stato ideato dal suo omonimo cugino, morto il 20 gennaio 1978, anche lui in un incidente d’auto. Da quel momento Franco jr. aveva preso in mano l’organizzazione della gara e, dopo la sospensione, aveva provato in tutti i modi di ripristinare la competizione, non trovando aiuto dalle istituzioni.