Serata danzante senza autorizzazioni a San Leone, denunciato 20enne

Avrebbe trasformato il suo locale in una vera e propria discoteca senza le necessarie autorizzazioni per farlo. I poliziotti della squadra amministrativa della Questura di Agrigento hanno denunciato un ventenne per aver svolto attività di pubblico spettacolo senza avere osservato le prescrizioni delle autorità.

La serata danzante si è svolta la notte di Capodanno nel quartiere balneare di San Leone. Nel corso dell’ispezione gli agenti di polizia hanno accertato che vi era una vera e propria serata di discoteca, con il deejay e decine di avventori che ballavano.

Nei confronti dell’organizzatore è stata anche elevata una sanzione amministrativa.