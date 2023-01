Canicattì, 34 percettori reddito cittadinanza al lavoro per la città

Il sindaco Vincenzo Corbo e l’Assessore ai Servizi Sociali, Franco Giordano, informano che l’Amministrazione Comunale ha approvato 4 progetti di utilità collettiva (PUC) che coinvolgono beneficiari di RDC.

Il progetto n. 1, dal titolo “Tutti in Biblioteca” – Ambito Culturale, vedrà impegnate 6 unità; nel progetto n. 2, “Manutenzione e pulizia degli spazi verdi di tutte le strutture scolastiche di competenza comunale” – Ambito Scolastico lavoreranno 10 unità; altre 10 unità saranno avviate nel progetto n. 3: “Manutenzione e cura degli spazi verdi territorio comunale” – Ambito Ambientale; e nel progetto n. 4 dal titolo “Manutenzione e cura spazi pubblici (Cimitero)” – Ambito Ambiente. n.8 unità. Saranno in totale 34 le unità coinvolte. Immediato l’inizio del progetto n. 1 “Tutti in Biblioteca” – Ambito Culturale che prende avvio già da domani, venerdì 27/01/2023 e ha tra le finalità la sistemazione e catalogazione dei testi, l’ottimizzazione e l’incremento dei servizi resi all’utenza allo scopo di favorire e far emergere il piacere della lettura.

Gli altri progetti, già attivi, inizieranno appena saranno consegnati i dispositivi di protezione ai lavoratori che saranno impegnati nella cura manutenzione degli spazi verdi delle sedi comunali al fine di mantenerne un aspetto decoroso e l’aumento dello standard qualitativo. Il suddetto personale, che sarà di supporto ai servizi già esistenti, sarà impegnato per 15 ore settimanali. Tutti i progetti si concluderanno il prossimo 30/06/2023. “Siamo soddisfatti per l’avvio di queste iniziative che, seppur per un tempo limitato, daranno ristoro a diverse famiglie della nostra Comunità”, il sindaco Vincenzo Corbo.