Appello dell’Associazione Combattentistiche e d’Arma di Canicattì

L’ Associazione Combattentistiche e d’ Arma di Canicattì è impegnata nella ricostruzione degli elenchi dei seguenti Canicattinesi :

Caduti, Mutilati ed Invalidi, Decorati, Vittime Civili e Prigionieri nei seguenti conflitti:

Guerra Africa Orientale 1935-1936; guerra di Spagna 1936-1939; seconda guerra mondiale 1940-1945.

Si chiedono informazioni inerenti i Caduti:

Battaglia Rosario, Cutaia Diego, Falcone Calogero,

e del carabiniere Guarneri Carmelo di Luigi in servizio a Gorizia. dei quali conosciamo solo i nomi.

Chiunque abbia notizie o suggerimenti da dare in merito, sarà sicuramente da noi gradito,

allo scopo di poter formare elenchi più completi.

Riteniamo sia doveroso conservare il ricordo chi si è sacrificato per la Patria.

Contatti per eventuale suggerimenti:

Leonardo Di Stefano numero di cellulare 3200422818 ,whatsapp e messenger.