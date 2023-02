Canicattì, lite tra vicini per un parcheggio

Sarebbero state gravi le minacce rivolte da un quarantenne di Canicattì al vicino di casa cinquantenne. Al centro del contendere il parcheggio sotto l’abitazione.

Tra i due da tempo evidentemente non scorre buon sangue ma questa volta si è andati oltre le parole. Il cinquantenne, recandosi dai poliziotti del locale commissariato, ha raccontato di essere stato minacciato dal vicino che lo avrebbe strattonato per un braccio brandendo un grosso tubo di metallo.

L’uomo per fortuna è riuscito a divincolarsi e non ha riportato ferite ma è corso subito dalla polizia. Per tale motivo il quarantenne è stato denunciato per l’ipotesi di reato di violenza privata.