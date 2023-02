Canicattì, rapina in una tabaccheria: portati via Gratta&Vinci

È caccia a due malviventi che nella serata di lunedì hanno messo a segno una rapina in una tabaccheria in corso Umberto I, nel centro di Canicattì. I due banditi, con volto travisato da mascherina chirurgica e uno di loro armato di coltello, hanno fatto irruzione poco prima dell’orario di chiusura dell’attività commerciale.

Si sono avvicinati al bancone e hanno intimato al cassiere di consegnare i soldi. Il bottino portato via ammonta a circa 2mila euro in contanti oltre a Gratta&Vinci per un valore di quasi 2.500 euro.

Poi la fuga per le vie della città probabilmente a bordo di un mezzo parcheggiato nelle vicinanze. Il titolare del tabacchino ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e per dare un volto ai due banditi.