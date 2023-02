I principali errori quando si pubblica un post su Facebook

La promozione sui social media è oggi scelta da molte aziende e si sta rivelando un metodo molto efficace. Tuttavia, una cosa è pubblicare oppure creare un post su Facebook, un’altra è assicurarsi che funzioni davvero utilizzando ad esempio Vista Create e che ottenga i risultati desiderati.

Ecco perché parleremo degli errori da evitare quando si prepara e si pubblica un post. Evitarli non è affatto difficile, ma aiuterà ad attirare un nuovo pubblico e a renderlo più fedele.

Limitare il testo

Se state pensando a come fare i post su Facebook in modo corretto, è un buon inizio rendersi conto che un post su FB non è un articolo di giornale, un libro o un blog. Le persone che visualizzano i vostri post difficilmente hanno voglia di leggere mezzo migliaio di righe, e anche 1.000 caratteri sono un volume elevato per loro. Per questo motivo gli esperti consigliano di limitare le dimensioni dei post a 150-200 caratteri.

Nella maggior parte dei casi è sufficiente per trasmettere un messaggio importante senza essere prolissi. Se volete presentare al lettore un testo di grandi dimensioni, pubblicatelo sul vostro sito web e pubblicate le prime righe o un estratto accattivante su Facebook.

Un post – un messaggio!

Non mettete troppe informazioni in un solo post. Se pensate di aggiungere un post su Facebook per convincere il lettore a iscriversi al vostro webinar, scrivete in quel post solo : l’argomento, il presentatore, i relatori, dove e quando si svolgerà. Se volete parlare di più dei singoli relatori o dell’importanza del problema su cui verte il webinar, è meglio fare un post a parte.

In particolare, quanto detto sopra vale per i link. Secondo le regole, ogni pubblicazione deve avere un solo link, altrimenti la conversione del post (la percentuale di persone che cliccano sui link) cala drasticamente: le persone non sanno dove andare, ci riflettono sopra e finiscono per non andare da nessuna parte.

In generale, il problema delle pubblicazioni di grandi dimensioni con molti link è molto semplice da risolvere: basta dividere ogni post in più link. In questo modo i lettori saranno più soddisfatti e il post più efficace.

Pubblicità + valore

La pubblicità diretta e aggressiva è oggi molto diffusa. È chiaro che quando un’azienda o il proprietario di un account si accinge a scrivere un post su Facebook, il più delle volte ha come obiettivo finale quello di offrire ai lettori un prodotto o un servizio. Ma deve essere fatto in modo più abile e meno invasivo.

Esempio: “Comprate subito il biglietto per il concerto” è una brutta versione del post.

“Non sapete dove rilassarvi il sabato sera? Andare a un concerto e commuoversi” è molto meglio.

Non stiamo quindi dicendo che un post su Facebook non debba contenere pubblicità. Stiamo dicendo che i vostri ospiti apprezzeranno di più il vostro post se il focus non è la vostra necessità di vendere il vostro prodotto, ma i loro interessi e desideri.

Non fa male aggiungere anche un po’ di creatività, ma prima di tutto considerate le specificità del vostro pubblico di riferimento.

Non insistete su like e repost

Chiedere qualcosa è sempre considerato un segno di cattiva educazione. Come faccio a pubblicare un post su Facebook e a ottenere i “Mi piace”?

Creare post di qualità che piacciano all’utente.

Offrite una sorta di vantaggio per il vostro gradimento.

I vantaggi possono variare, come ad esempio ottenere uno sconto o un mini-regalo (un link a un articolo interessante o un bonus). La differenza fondamentale è che non si chiede nulla, ma si offre un accordo: un like in cambio di qualcosa. L’utilizzo di questa tecnica migliora sensibilmente la vostra reputazione e la disponibilità delle persone ad apprezzarvi.

Lavorare con il feedback

Molti si chiedono come progettare i post su Facebook o quando è meglio pubblicarli, ma è importante ricordare che la sola pubblicazione non esaurisce il lavoro di pubblicazione. Rivedere e rispondere ai commenti è una parte essenziale del lavoro.

In primo luogo, se non lo fate, pubblicherete i post come se fossero “nel vuoto”, mentre sono destinati alle persone e il feedback è estremamente importante.

In secondo, sono i commenti che vi aiuteranno a rendere i vostri post perfetti alla fine: capire cosa è interessante e cosa non lo è per i vostri, cosa la rende felice e cosa la infastidisce.

In terzo, rispondendo ai commenti sui post, dimostrate di essere aperti alla comunicazione e di rispettare chi vi legge.

Infine, affrontare i feedback negativi (e ce ne saranno sempre) è un modo efficace per gestire una reputazione negativa. Ogni azienda ha delle lacune, delle carenze e dei fallimenti. È importante sia correggerli e riconoscerli, sia scusarsi con i clienti.

Conclusioni

L’uso corretto delle funzioni dei social network è la chiave del successo di qualsiasi impresa online. Molte persone che visitano Facebook ogni giorno sono potenziali clienti, ospiti, clienti. È facile imparare a catturare e mantenere la loro attenzione, basta seguire i nostri consigli e non avere paura di sfruttare tutte le opportunità di Internet.