Previsioni meteo avverse: il sindaco Corbo ordina la temporanea attivazione del COC di Protezione Civile

A seguito delle comunicazioni pervenute dal Dipartimento Regionale di Protezione civile circa le previste condizioni meteo avverse, tali da poter comportare grave rischio per la pubblica incolumità, il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, ha disposto con propria ordinanza n. 12 del 9 febbraio 2023 la temporanea attivazione del COC di Protezione Civile in modalità ristretta.

Il COC opererà nella sede di via Kennedy 77.

Con la suddetta O.S. sono state attivate le funzioni di supporto, ovvero il sostegno alla popolazione e il costante monitoraggio delle strade comunali interne ed esterne al fine di assicurare la percorribilità nonché tutto quanto necessario a sostenere la popolazione dopo l’evento.

Si raccomanda sempre di osservare comportamenti prudenti.