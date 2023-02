Torna il grande calcio europeo: ecco la Champions League!

Dopo i gironi, ecco che arriva la fase ad eliminazione diretta della Champions League che vede incontrarsi alcune delle più importanti compagini europee per la conquista della celebre coppa dalle grandi orecchie. Potrai trovare i match più importanti e le quote migliori su Roku casino, un sito apprezzato da decine di migliaia di persone appassionate del grande calcio europeo.

Qual è la squadra che ha maggiori possibilità di vittoria? Alcune delle più importanti squadre europee stanno affrontando un campionato nazionale di alto livello. Pensiamo al Napoli, al Manchester City oppure al Real Madrid. Insomma, qualche certezza ma anche qualche sorpresa con i partenopei che sono, a mani basse, la squadra più in forma al momento. Vediamo cosa ci aspetta all’inizio della fase ad eliminazione diretta della Champions League.

I prossimi appuntamenti in Champions League: quali sono?

Mancano davvero pochi giorni alla ripresa di una delle competizioni più emozionanti del mondo. La fase ad eliminazione diretta della Champions League sta per tornare con una serie di sfide davvero clamorose che appassioneranno chi ama il questo meraviglioso sport.

Si inizia con PSG – Bayern Monaco, una vera e propria finale anticipata che andrà in scena il giornod di San Valentino. E’ davvero complicato capire come andrà a finire il pronostico ma siamo certi che i bavaresi non renderanno semplice la partita in casa al PSG. L’altra sfida è tra Milan – Totthenham con i rossoneri decisamente sottotono nelle ultime apparizioni.

Sfida di minor blasone è quella tra Brugge e Benfica che si giocano un posto ai quarti di finale nella loro doppia sfida. Anche il Chelsea non è sicuro del passaggio del turno considerando che il match contro il Borussia Dortmund è davvero ricco di insidie e di pericoli.

Un altro big match clamoroso è quello tra Liverpool e Real Madrid, una finale già andata in scena e che ha regalato davvero tanto spettacolo. Rimane a guardare il Napoli che dovrebbe avere un passaggio del turno piuttosto semplice con l’Eintracht considerando lo stato di forma dei partenopei.

Una sfida abbastanza semplice attende il Manchester City che con i campioni nelle loro fila dovrebbe avere gioco facile con il Lipsia. Invece, l’Inter si trova davanti ad una sfida piuttosto complessa contro il Porto che, sebbene non sia propriamente una squadra irresistibile, fa della sua difesa la sua forza.

Insomma, non vediamo l’ora che il grande calcio europeo torni a calcare i campi di queste incredibili squadre. Il verdetto non è ancora detto e c’è più di una squadra che potrebbe essere indiziata per arrivare fino in finale e alzare la coppa così tanto ambita.

Conclusioni

La fase ad eliminazione diretta è davvero dietro l’angolo con alcune sfide che è impossibile non seguire se sei un grande appassionato di calcio. Non ti resta che aspettare qualche giorno per rimanere incollato alla televisione e scoprire quali saranno le squadre che passeranno il turno e si avvicineranno al sogno di alzare la coppa dalle grandi orecchie.

Tra le squadre italiane in campo troviamo Milan, Inter e Napoli, quest’ultima la maggiore indiziata ad arrivare fino in fondo alla competizione considerando lo splendido stato di forma che sta attraversando. Le altre due compagini, però, rappresentano delle vere e proprie mine vaganti che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote alle big della Champions League.

Ciò che è certo è che due tra PSG, Bayern Monaco, Liverpool e Real Madrid non saranno ai quarti di finale a causa degli scontri diretti che le vedono coinvolte. Ciò significa maggiori speranze per le italiane di andare fino in fondo alla competizione e continuare a coltivare un sogno.