Canicattì, una 85enne accende la luce e mette in fuga i ladri

I ladri le entrano in casa nel tentativo di svaligiare l’appartamento ma lei sente strani rumori, accende la luce e li mette in fuga. È accaduto a Canicattì. Tanto spavento per un’anziana del posto che -di fatto – si è vista i malviventi dentro casa alle prime luci dell’alba. Il fatto è avvenuto in via Purgatorio.

L’azione è durata pochi attimi. La donna, spaventata per alcuni rumori, ha acceso la luce e i balordi sono subito fuggiti. I ladri erano entrati nell’abitazione tagliando con una cesoia la zanzariera del bagno. Una volta dentro hanno tentato di portare via qualcosa di valore ma non hanno avuto tempo grazie alla prontezza della pensionata.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato che hanno avviato le indagini anche su altri due tentativi di furto avvenuti in un palazzina in viale Regina Margherita.