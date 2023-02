Canicattì, armato di coltello rapina e ferisce un 41enne

E’ stato fermato e minacciato da un individuo armato di coltello, che gli ha intimato di consegnare quanto aveva in tasca. Un quarantunenne canicattinese, non è ben chiaro se abbia tentato di reagire, però è rimasto ferito da un fendente al pollice della mano sinistra. Il delinquente è riuscito a portare via soltanto il telefono cellulare della vittima.

La rapina è stata messa a segno nella notte fra domenica e lunedì, all’una circa, lungo il viale Della Vittoria, nei pressi della villa comunale di Canicattì. Il quarantunenne s’è fatto medicare il taglio al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”.

Delle indagini, per provare ad identificare il malvivente solitario, si stanno occupando i poliziotti del Commissariato cittadino.