Canicattì, operaio picchiato e rapinato in strada per 180 euro

Un operaio di diciannove anni, originario del Bangladesh, è stato picchiato in strada e rapinato del cellulare e di 180 euro in contanti. L’azione è stata messa a segno da due malviventi, con volto travisato, in via Duca degli Abruzzi.

I due balordi,verso le due di notte, hanno fermato il giovane e lo hanno pestato intimandogli di consegnare soldi e telefonino. Poi la fuga a piedi.

A fare la denuncia è stata la stessa vittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Canicattì. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Al vaglio eventuali immagini di telecamere che insistono nella zona.