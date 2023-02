Agrigento, la Polizia ricorda il vicequestore Palatucci: salvò migliaia di ebrei destinati ai campi di concentramento nazista

La Polizia di Agrigento ha ricordato il giovane vicequestore Giovanni Palatucci, in servizio a Fiume sino al 13 settembre 1944 , medaglia d’oro al merito civile protagonista del salvataggio di migliaia di ebrei destinati ai campi di concentramento nazista. Una cerimonia si è svolta nella caserma Anghelone, dove alla presenza del Prefetto di Agrigento Dott.ssa Maria Rita Cocciufa, di una rappresentanza della Polizia di Stato, e del Cappellano, il Questore Rosa Maria Iraci ha deposto un omaggio floreale presso la targa commemorativa posizionata ai piedi di un albero di ulivo piantumato lo scorso anno in quel luogo in onore del valoroso Commissario.