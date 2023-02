Furto in azienda agricola, i geolocalizzatori dei mezzi individuano ladri e refurtiva

Giovedi 16 Febbraio alle ore 18 circa dei malviventi hanno fatto irruzione all’interno dei locali dell’azienda agricola Carlino, sita in contrada Catena (territorio di Licata) attraverso lo scasso di uno dei portoni, riuscendo a portare via diversi attrezzi e attrezzature agricole varie. I malviventi non avevano pero’ fatto i conti con i sistemi di sicurezza dei quali l’Azienda Carlino si avvale. Infatti, i dispositivi di allarme e di videosorveglianza avevano gia’ allertato i proprietari e il locale Commissariato di Polizia, il quale ha provveduto ad inviare tempestivamente tre volanti che, attraverso i sistemi di localizzazione satellitare in dotazione agli attrezzi sottratti e con la fattiva collaborazione dei Carabinieri, sono riuscite a rinvenire e a recuperare tutta la refurtiva in un casolare di campagna ubicato a 15 km di distanza e presso l’abitazione di uno dei malviventi i quali sono stati denunciati alle autorità competenti.