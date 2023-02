Canicattì, ladri in azione: svaligiate due case e un negozio

Ladri in azione a Canicattì. Nelle ultime ore alcuni malviventi sono riusciti a svaligiare due abitazioni, un negozio di biancheria ed è stato tentato un furto in una cooperativa sociale. Il primo episodio in contrada Sant’Anna. Un pensionato ha lasciato le chiavi della sua abitazioni all’interno dell’abitacolo dell’auto e qualcuno è riuscito ad entrarne in possesso.

I balordi sono così entrati in casa e, dopo aver rovistato dappertutto, hanno rubato un apparecchio acustico dal valore di 3 mila euro. Un altro pensionato, invece, ha denunciato il furto di un telefono cellulare dalla propria abitazione. Qualcuno è riuscito ad entrare in casa e portare via il dispositivo mobile. Ladri in azione anche nel centro cittadino.

Ignoti hanno effettuato un buco nella vetrata di un negozio di biancheria portando via lenzuola, tovaglie, asciugamani e detersivi per un valore complessivo di 5 mila euro. Infine ignoti hanno provato a svaligiare una cooperativa sociale. Soltanto la presenza di alcuni ragazzini,che hanno acceso la luce, ha sventato l’ennesimo colpo. Indaga la polizia del locale commissariato.