Rischiavano di essere travolti dalle acque del fiume: salvati 5 cuccioli dalla Polizia

Storia a lieto fine per cinque cuccioli di cane che rischiavano di essere travolti dalle acque del fiume Asinaro, nel territorio di Avola (Siracusa). L’episodio risale ai giorni del maltempo nel week-end scorso ma è stato reso noto soltanto oggi dalla polizia. Sono stati gli agenti del commissariato di Avola, infatti, che si trovavano in zona per alcune operazioni di salvataggio a seguito del ciclone che si era abbattuto nel sud-est dell’Isola, a salvare i cuccioli che si trovavano sotto a un ponte all’interno di una tenda e un recinto di fortuna. I cuccioli, che erano stati abbandonati, ora sono stati affidati a una struttura che li ha presi in custodia.