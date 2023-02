Canicattì, rubato un motociclo da un garage: indagano i Carabinieri

Furto a Canicattì all’interno di un garage di contrada “Gulfi”. Ignoti ladri sono riusciti ad intrufolarsi nelle ore pomeridiane all’interno del garage e a portare via un motociclo, Piaggio Vespa, di proprietà di una casalinga, sessantaquattrenne del luogo. A fare la scoperta è stato il marito, un pensionato, sessantanovenne, che s’è recato dai carabinieri per formalizzare denuncia di furto a carico di ignoti. I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini per provare a rintracciare il mezzo a due ruote ed identificare il responsabile o i responsabili.