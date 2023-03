Canicattì, organizza festa di Carnevale senza autorizzazioni: denunciata

Una trentenne di Canicattì è stata denunciata dai poliziotti del locale commissariato per aver organizzato una festa di carnevale senza le relative autorizzazioni a tutela dell’incolumità pubblica.

La donna deve rispondere adesso delle ipotesi di reato di trattenimento senza licenza e apertura di luoghi pubblici senza aver osservato le prescrizioni delle autorità.

Il controllo della polizia è scattato lo scorso 18 febbraio in un locale in contrada Andolina. Dall’accertamento sarebbe emersa la presenza di un deejay, di avventori e di una serata in corso senza però le necessarie autorizzazioni.