Canicattì, immobilizzano una 85enne in casa ma poi fuggono senza refurtiva

Momenti di terrore per una pensionata di ottantacinque anni di Canicattì. Due malviventi, dopo aver forzato un infisso, sono riusciti ad entrare in un’abitazione in via Purgatorio. Una volta all’interno hanno immobilizzato la donna per costringerla a consegnare soldi e monili d’oro.

Dopo aver messo a soqquadro la casa i due balordi, con volto travisato da cappuccio e mascherina, sono fuggiti a mani vuote. L’anziana, spaventata e sotto shock, ha così chiamato i carabinieri della locale Compagnia.

I militari dell’Arma sono giunti sul posto e hanno raccolto il racconto della signora. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Al via le indagini per risalire all’identità dei due malviventi.