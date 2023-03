Canicattì, ladri svuotano serbatoio di camion: rubati 45 litri gasolio

Ladri in azione in via Ernesto Basile, a Canicattì. Ignoti, approfittando del buio della notte, hanno tagliato i tubi che collegano il serbatoio di un camion parcheggiato riuscendo a rubare ben 45 litri di gasolio. L’autocarro è di proprietà di un sessantaseienne del posto. L’uomo, dopo aver scoperto il furto, si è recato al locale commissariato denunciando l’accaduto. I malviventi sono riusciti ad aprire il cofano del mezzo e hanno poi tagliato i tubi che portano al serbatoio facendo uscire il gasolio. Al via le indagini.