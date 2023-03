AC AGRIGENTO: Lutto nel motosport agrigentino

Il presidente dell’Automobile Club di Agrigento unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo, ed al direttore dell’Ente esprimono il profondo cordoglio per la scomparsa prematura di Matteo Petralito, avvenuta ieri a Milano all’età di 69 anni.

L’Ingegnere Petralito, stimatissimo professionista agrigentino, è stato Dirigente Tecnico della Regione Siciliana, ricoprendo la carica di Commissario Straordinario IACP e componente UREGA. Unendo l’elevata conoscenza tecnica ad una profonda passione per il motorismo è stato Commissario Tecnico Regionale nonchè l’ideatore e patron del “Rally dei Templi” di Agrigento oltre ad essere stato persona di riferimento per la scuderia Agrigento Corse e per la cronoscalata Monte Kronio di Sciacca, nonché componente del Consiglio Direttivo dell’ente per moltissimi anni.

Il presidente Avv. Salvatore Bellanca ha immediatamente espresso forte vicinanza alla moglie Gabriella ed alle figlie Alessandra ed Adele, a nome proprio e dell’intero Consiglio Direttivo dell’Ente: “Un vuoto improvviso e lacerante, che lascia nello sconforto tutto il mondo del motorismo siciliano e tutti quelli che lo avevano conosciuto in occasione di eventi sportivi –ha dichiarato il Presidente dell’A.C. Agrigento Salvatore Bellanca–. Perdiamo un grande amico ed una figura dall’alto profilo professionale competente e sportivo, sinonimo di passione ed attaccamento al mondo dell’automobilismo, dotato di grande cordialità, disponibilità e simpatia. Matteo, -detto “Uccio” per gli amici-, è stato e rimarrà per sempre una figura di riferimento per tutti gli sportivi e non solo”.

Per la storia dell’automobilismo sportivo agrigentino si tratta di una grave perdita.

L’Automobile Club Agrigento e tutto il mondo dell’automobilismo sportivo si stringono alla famiglia in questo difficile momento, condividendo il ricordo di una figura umana, professionale e sportiva di elevato spessore.

L’ultimo saluto a Matteo “ Uccio” sarà dato mercoledi 15 marzo p.v. alle ore 16.00 ad Agrigento nella Chiesa del Villaggio Peruzzo.