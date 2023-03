Canicattì-Catania si gioca allo stadio Tomaselli di Caltanissetta

Inizia una settimana importante per il Catania che dopo la soffertissima vittoria con il Cittanova e la contemporanea sconfitta interna del Locri adesso scivolato a -20 in classifica dagli etnei che con 72 punti guardano tutti dall’alto verso il basso.

Si pensa già alla sfida col Canicattì valida per la ventottesima giornata del girone I del campionato di serie D che potrebbe regalare ai rossazzurri l’aritmetica promozione in serie C con 6 giornate di anticipo.

Il dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, intanto, comunica che la gara Canicattì-Catania, in programma domenica 19 marzo alle 14.30 sarà disputata presso lo stadio comunale Tomaselli di Caltanissetta in contrada Pian del Lago.