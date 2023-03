Canicattì, scippa la borsa ad anziana: arrestata 25enne

Gli agenti del commissariato di Canicattì hanno individuato e arrestato la responsabile di uno scippo ai danni di un’anziana avvenuto negli scorsi giorni in via Torino. Si tratta di una venticinquenne pregiudicata del posto che adesso deve rispondere del reato di furto con strappo. La giovane è entrata in azione sorprendendo alle spalle una pensionata di ottantasei anni a cui è riuscita a sottrarle la borsa. All’interno dell’accessorio vi erano 84 euro, effetti personali e documenti. L’indagata, in attesa della convalida dell’arresto, è stata posta ai domiciliari.