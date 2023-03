Canicattì, rievocazione della Festa di San Giuseppe

alle ore 18:00 presso il cortile sito a Canicattì in Via Milano 126 alle spalle del complesso di San Domenico la Pro Loco di Canicattì in collaborazione con il Club delle mamme, Le Quote Rosa e l’EAP Fedarcom organizza una rievocazione della Festa di San Giuseppe. Diversi i momenti che caratterizzano la manifestazione: valorizzazione di un sito di alto valore, storico , tavolata di San Giuseppe con i dolci tipici offerti dalle pasticcerie locali e da diversi panifici, rappresentazione della Sacra Famiglia, show cooking della zeppola, narrazione storica della tradizione della Festa di San Giuseppe a Canicatti All’ evento prenderà parte lo storico Prof. Gaetano Augello e l’ Avv Giancarlo Granata .