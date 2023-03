Brolo -Terza Edizione del Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino”, la Giuria rende noti i nomi dei vincitori

Il 21 Marzo si celebra in Italia la Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, giunta ormai alla ventottesima edizione, quest’anno per il corteo nazionale è stata scelta la Città di Milano. Per l’occasione, la Giuria della Terza Edizione del Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino”, presieduta dal poeta e scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina) e composta da qualificati esperti, dopo avere esaminato e vagliato accuratamente tutti gli elaborati pervenuti, ha stilato all’unanimità la graduatoria finale delle due Sezioni e rende noti i nomi dei vincitori. Il Premio ha ottenuto tantissimi consensi, sia per la partecipazione di poeti da ogni parte d’Italia e da tante nazioni del mondo, tra cui Australia, Francia, Grecia, Romania, Svizzera, Tunisia, che per l’alto livello qualitativo delle opere presentate. Questa lodevole iniziativa, che per scelta, non gode di nessun contributo pubblico e privato, si avvale del patrocinio morale dell’Accademia Città di Udine e delle Edizioni Alzani – La Grazia di Lourdes di Pinerolo (Torino). È stata fortemente voluta e promossa dal poeta e scrittore Rosario La Greca e si prefigge principalmente di ricordare e rendere omaggio a un giovane magistrato sobrio e riservato, che ha sacrificato la sua vita al dovere, all’impegno e alla dedizione per la giustizia. Rosario Livatino era un fervente cattolico, che ha vissuto la sua breve e intensa esistenza alla luce del Vangelo e “sub tutela Dei” , il 9 Maggio 2021 è stato proclamato nella Cattedrale di Agrigento Beato, il primo magistrato che diventa Beato nella storia della Chiesa.

Di seguito pubblichiamo i vincitori delle due Sezioni:

SEZIONE A: Poesia in lingua italiana a tema libero

1a Classificata: Antonia Flavio – Cosenza

2° Classificato: Stefano Baldinu – S. Pietro in Casale (Bologna)

3a Classificata: Cetti Perrone – Messina

Premio Speciale della Giuria: Isabella Michela Affinito – Fiuggi (Frosinone)

Premio Speciale della Giuria: Luigi Baratta – Pordenone

Encomio Solenne: Giovanna Li Volti Guzzardi – Melbourne (Australia)

Encomio Solenne: Tudoita Olteanu – Craiova (Romania)

Encomio Solenne: Giovanni Macrì – Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)

SEZIONE B : Poesia in lingua italiana avente come tema: la Legalità, la

Libertà e la Giustizia.

1a Classificata: Nerina Poggese – Cerro Veronese (Verona)

2° Classificato: Luigi Di Nicolantonio – Falconara Marittima (Ancona)

3° Classificato: Daniele Bedendo – Lendinara (Rovigo)

Premio Speciale della Giuria: Don Gino La Placa – Santa Venerina Villarmosa (Caltanisetta)

Premio Speciale della Giuria: Antonino Causi – Palermo

Encomio Solenne: Clelia Cavallo – Latiano (Brindisi)

Encomio Solenne: Lolita Rinforzi – Assisi (Perugia)

È possibile visionare tutta la graduatoria finale sul sito: www.rosariolagreca.it

Anche nella Terza Edizione è stato conferito un Premio Speciale alla

memoria della Prof.ssa Ida Abate, biografa e docente di Lettere latine e

greche del Giudice Rosario Angelo Livatino, scomparsa il 24 Luglio 2017.

Una donna straordinaria, nei primi anni Novanta fondò assieme ad altri

l’Associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino”, di cui a lungo

fu Presidente e con essa gettò le basi per l’avvio del Processo diocesano di

Beatificazione e Canonizzazione del Giudice.

Quest’anno il Premio Speciale è stato assegnato alla poetessa Anna

Francesca La Rosa di Rende.

In questa Edizione, è stato conferito anche il “Premio Speciale Accademia

Città di Udine”, per la poesia più bella dedicata al Giudice Rosario Angelo

Livatino.

Il Premio è stato assegnato al poeta Pasquale Claudio Guglielmelli di

Cosenza.

La Giuria, inoltre, ha reso noto i nominativi delle Personalità che si sono distinte nel campo della Cultura, della Legalità e della Musica, a cui sono stati conferiti i Riconoscimenti Internazionali.

Per la Cultura il Riconoscimento Internazionale è stato assegnato a

Gianrico Carofiglio – Scrittore

Motivazione “Gianrico Carofiglio, magistrato, politico, uomo di impegno e di cultura, è uno degli scrittori italiani contemporanei più amati. Con oltre sei milioni di copie vendute, è autore di romanzi, racconti e saggi tradotti in tutto il mondo. La sua scrittura è sottile e profonda, le vicende sono descritte con grande e minuzioso realismo, frutto della sua esperienza professionale. Viene premiato per la sua capacità di scrittura scorrevole e incisiva, che lo ha portato all’attenzione dei media e del panorama culturale nazionale e internazionale”.

Per la Legalità il Riconoscimento Internazionale è stato assegnato a Sigfrido Ranucci – Giornalista, autore e conduttore televisivo

Motivazione “A Sigfrido Ranucci, giornalista, autore televisivo e conduttore dal 2017 della trasmissione televisiva Report, dove con un giornalismo d’inchiesta, autentico e libero, racconta e porta alla luce con coraggio le numerose storture e le ingiustizie della società odierna. Viene premiato per la sua dedizione e tenacia, profusa nel servizio pubblico, tesa ad assicurare un’informazione corretta e completa, contribuendo alla costruzione di una coscienza collettiva più consapevole”.

Per la Musica il Riconoscimento Internazionale è stato assegnato a

Sofia Del Baldo – Youtuber e cantante

Motivazione “A Sofia Del Baldo, giovane Youtuber e cantante, diventata famosa sul web per le sue cover, dove ha totalizzato oltre settanta milioni di visualizzazioni. Viene premiata per essersi posta all’attenzione sia dei giovani che degli adulti per la sua bravura e anche per l’interpretazione del brano “Servire il mondo”, scritto per ricordare l’esempio e il coraggio di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutte le vittime di mafia, a trent’anni dalle stragi che hanno cambiato la storia del nostro Paese”.

Il Presidente del Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino ”, poeta e scrittore Rosario La Greca, ringrazia di vero cuore tutti i poeti che hanno partecipato all’importante iniziativa, la qualificata Giuria che ha esaminato e vagliato con competenza e imparzialità tutti gli elaborati pervenuti, la Segreteria Organizzativa, che ha operato con grande disponibilità e incisività e tutti coloro che hanno dato la loro fattiva collaborazione. Infine, il Presidente rivolge un ringraziamento particolare all’Accademia Città di Udine e alle Edizioni Alzani – La Grazia di Lourdes di Pinerolo (Torino), per avere concesso il Patrocinio morale all’iniziativa.

