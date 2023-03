Grande successo per il concerto conclusivo della prima stagione concertistica dell’Associazione Orchestra Filarmonica di Canicattì

Si è conclusa domenica 19 marzo con il concerto Mozart-Rachmaninov tenutosi al Teatro Sociale di Canicattì la prima stagione concertistica organizzata dall’Associazione Orchestra Filarmonica di Canicattì. Il concerto ha visto protagonista la giovane e talentuosa pianista maltese Bernice Sammut-Attard accompagnata dalla Sicily Simphony Orchestra diretta dal M. Alexei Galea Cavallazzi. L’evento, nato dalla collaborazione con il Malta Tourism Authority ed il Mediterranean Conference Centre è stato proposto anche al Teatro Pirandello di Agrigento ed ha riscosso in entrambe le date una calorosa accoglienza di pubblico. Si conclude così con grande entusiasmo la prima stagione concertistica dell’Associazione Orchestra Filarmonica di Canicattì, un progetto ambizioso esclusivamente sostenuto da privati che hanno deciso di investire sull’Arte. Il direttivo dell’Associazione coglie l’occasione per ringraziare tutti gli sponsor della stagione concertistica 2022: Licata Spa, Azienda Agricola Milazzo, Cedial, L’edilizia, Fablor, Giga Byte, Consulting Global Service, Bruno Infissi, Migliorini Interni, Centro Polidiagnostico, Centro Medico, Siciliano, Almac, Lauricella Cementi, Finextrahus Schuco, Heliantus, Area sud Affittacamere, Music shop, Banca San Francesco. Ad ognuno di loro va il ringraziamento degli organizzatori e di tutta la cittadinanza canicattinese, nella consapevolezza che la cultura e nella fattispecie la cultura musicale sia un vero patrimonio da custodire e valorizzare ed uno strumento che può concretamente elevare la nostra città.

L’Associazione Orchestra Filarmonica di Canicattì è pertanto lieta di presentare la Seconda stagione concertistica, che sarà inaugurata il 27 maggio 2023 con un concerto-evento di Fausto Leali che proporrà i suoi più grandi successi accompagnato dalla Sicily Simphony Orchestra. La stagione concertistica 2023 vedrà poi protagonisti il clarinettista Alberto Culmone, primo clarinetto dell’Orchestra Sinfonica di Berna e il clarinettista di fama internazionale Calogero Palermo, in concerto il 29 ottobre 2023 con il “Respighi Ensemble”. La stagione concertistica 2023 vedrà poi la rappresentazione di “Pierino e il lupo”, favola musicale per bambini e adulti, con la voce narrante dell’attore Simone Luglio accompagnato dalla Sicily Simphony Orchestra. Lo spettacolo verrà proposto sia come matinée per le scuole sia in cartellone il 10 novembre 2023. Non mancheranno anche quest’anno la rassegna estiva con tre appuntamenti all’aperto ed il Concerto di Natale della Sicily Simphony Orchestra diretta dal M. Emanuele Di Bella.