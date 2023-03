Elezioni a Licata, il Pd a sostegno del candidato sindaco Amato

L’assemblea cittadina del PD ha deciso all’unanimità di sostenere alle prossime elezioni amministrative la candidatura a Sindaco di Fabio Amato. “Oltre a riconoscere in Amato la determinazione, l’entusiasmo e le capacità necessarie per svolgere al meglio un così difficile compito, si è infatti convinti che solo un sentire comune all’interno di un vasto fronte progressista possa determinare la migliore sintesi di idee e di proposte per il rilancio della nostra città.” Si legge cosi in una nota del Coordinamento Cittadino Pd.