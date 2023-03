Un modo insolito di affrontare il tema del bullismo quello del Kiwanis Club Parnas

Un modo insolito di affrontare il tema del bullismo quello del Kiwanis Club Parnaso che ieri, 24 marzo, in videoconferenza ha incontrato gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie del Circolo Didattico “Don Bosco” e dell’Istituto Comprensivo “G.Verga” di Canicattì.

L’argomento è stato trattato sfogliando il libro a fumetti, “Lillo e Billo, il Bullo”, opera di Modesto Lanci, medico oculista di Pescara, chairman del Kiwanis Distretto Italia San Marino per il service bullismo, che con delicatezza e competenza ha esposto i vari aspetti del bullismo, suggerendo al tempo stesso i modi per riconoscerlo, contrastarlo e combatterlo. Ha così intrattenuto piacevolmente gli alunni stimolandone gli interventi.

Nel corso dell’incontro, la presidente del club, Rosalba Fiduccia, ha sottolineato l’impegno del Kiwanis nei riguardi delle giovani generazioni alle quali bisogna assicurare il rispetto dei propri diritti e una serena crescita.

È intervenuto sull’argomento il Lgt. Governatore della Divisione 6 Sicilia Alessandro Mauceri, chairman distrettuale dell’area CRC (Convention on the Rights of the Child) e del service Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e Minori Scomparsi (MS), puntualizzando l’importanza dei diritti dei minori.

Anche il Governatore del Distretto Italia San Marino, Salvatore Chianello, si è soffermato sulla mission del Kiwanis a favore dei bambini del mondo, soprattutto di quelli più deboli e indifesi.

Un ringraziamento alle Dirigenti Scolastiche Dott.ssa Giuseppina Cartella (Don Bosco) e Dott.ssa Ausilia Corsello (G.Verga) per la vicinanza al Kiwanis e agli alunni che hanno mostrato attenzione, curiosità e interesse per l’argomento e hanno partecipato attivamente ponendo domande ed esprimendo con convinzione le proprie idee.