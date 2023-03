Canicattì, furto in abitazione: rubati gioielli per 5 mila euro

Colpo grosso in un’abitazione di Canicattì. Ignoti malviventi sono riusciti ad entrare nell’appartamento di proprietà di un impiegato di 49 anni e rubare l’oro di famiglia. Portati via gioielli e pietre preziose da un mobile per un valore che si aggira intorno ai 5 mila euro.

A fare la scoperta è stato il proprietario di casa una volta rientrato. Il furto è avvenuto in un appartamento al Viale della Vittoria. I gioielli erano custoditi in un mobile. I ladri, dopo aver rovistato dappertutto, sono riusciti a portare via bracciali,collane, orecchini e altro ancora. Al via le indagini dei carabinieri della locale Compagnia per provare a dare un volto ai responsabili.