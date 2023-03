Canicattì, evade dai domiciliari: arrestato 21enne

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Canicattì hanno arrestato in flagranza del reato di una persona per evasione. Si tratta di un 21enne, di Canicattì, gravato da precedenti penali, che era sottoposto agli arresti domiciliari.

L’uomo, veniva sorpreso dai militari fuori dal domicilio ove era sottoposto agli arresti domiciliari. Veniva pertanto condotto in caserma e dichiarato in arresto. Ultimate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Nella mattinata di lunedì 20 marzo, il GIP presso il Tribunale di Agrigento convalidava l’arresto, disponendo il mantenimento della misura cautelare vigente degli arresti domiciliari.