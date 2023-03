Pokerstars è tra i siti più famosi in Italia

PokerStars è allo stato attuale forse il sito più famoso nel nostro Paese per quanto riguarda il gioco del poker online e non solo. Funziona esattamente come qualsiasi altro sito di poker online con licenza italiana. Ciò vuol dire che il sito è regolamentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) italiana, il che garantisce un’esperienza di gioco sicura e protetta per i giocatori.

Non è sempre facile emergere all’interno delle diverse piattaforme di gioco online e la concorrenza di fa di anno in anno sicuramente molto più spietata. Pokerstars ha comunque dato prova di saper sbaragliare la concorrenza, proponendo anche una serie di eventi capaci di attirare un numero piuttosto cospicuo di spettatori. Invitare delle celebrità è stata sicuramente un’ottima idea che vale la pena riprendere anche in futuro.

Per conoscere ulteriori informazioni riguardo a Pokerstars e a tutti gli eventi che sta organizzando o che ha organizzato, vi consigliamo di dare un’occhiata direttamente sul sito, per non perdervi mai nulla e restare sempre aggiornati.

Pokerstars e la passione per il gioco del calcio

Non è affatto raro che PokerStars.it scelga di collaborare con molte celebrità italiane e nel corso degli anni sono stati organizzati numerosi tornei di poker per promuovere l’immagine del marchio attraverso collaborazioni di un certo prestigio che hanno coinvolto il mondo del pallone e alcuni tra i giocatori più popolari di sempre, sia in Italia che all’estero.

Uno di questi che ha deciso di partecipare ad un torneo di poker, organizzato da Pokerstars.it è Andrea Pirlo. Il campione di Inter, Milan e Juventus e memorabile centrocampista della nazionale italiana ha confessato di avere una passione per questo gioco di carte ed è stato molto lieto di poter cogliere quest’occasione.

Sulle note di una delle più belle voci d’Italia

Giocare a poker ed essere accompagnati da una dolce melodia è sicuramente molto affascinante. Proprio per questo motivo, Elisa, nota cantante italiana, ha accettato anche lei di unirsi ad un tavolo di VIP per tentare la fortuna al tavolo verde.

Una veste insolita per la cantante che ha da sempre saputo ammaliare i propri fan dal palco di una grande piazza o all’interno di un palazzetto. Chissà cos’è più emozionante, cantare davanti a migliaia di persone o rischiare un All-in al tavolo finale di un torneo?

Gioco e cucina di alta qualità

Lo hanno amato e odiato in molti. Sia i concorrenti di Masterchef che i telespettatori a casa, ma di una cosa siamo certi: sedersi al tavolo di uno dei ristoranti dello chef Carlo Cracco non è un’esperienza che si può dimenticare tanto facilmente.

Chissà se anche lui si ricorderà a lungo l’emozione provata al tavolo da gioco. Con quello sguardo di ghiaccio e il viso imperturbabile, siamo certi che lo chef stellato possa essere un temibile avversario anche ai più alti livelli del poker.

Non sottovalutare mai chi vi può far ridere

Se Cracco ha la più classica delle facce da poker, ci sono avversari altrettanto temibili tra i comici e uno di questi è senz’altro Fabio De Luigi. Anche lui è stato invitato da Pokerstars.it per un evento tra VIP e molto probabilmente non è lui l’avversario che vorreste avere di fronte.

Pokerstars ha avuto l’occasione di promuovere i suoi giochi e le sue attività grazie ad alcune delle celebrità più famose. In questo modo non solo ha avuto un buon ritorno in termini economici, ma ha anche saputo dare una sferzata in termini di simpatia, dato che il gioco d’azzardo e soprattutto il poker non sono ancora visti molto bene in Italia.