Fedagricoltura si organizza in Sicilia partendo da Canicattì

Fedagricoltura si organizza in Sicilia per rispondere alle nuove sfide provenienti dal mondo della

agricolturasiciliana partendo da Canicatti e dalla Provincia di Agrigento.

La Fedagricoltura aderente al CIFA(Contederazione Italiana Federazione Autonomi) intende strutturarsi sul

territorio regionale per rispondere alle sollecitazioni e alle istanze provenienti dal mondo agricolo siciliano

ches t a vivendo una protonda crisi dichiara Andrea Cata Presidente Nazionale delCIFA.

Abbiamo inteso partire dacanicatti che insieme al suocomprensorio a cavallo tra le provincie di Agrigento e

Caltanissetta costituisce storicamente un distretto agricolo rilevantissimo per la produzione delluva da

tavola di circa22.000ettari per prestare la nostraattenzione al grido d’allarmelanciato dai produttoriagricoli

di Uva da Tavola del comprensorio canicattinese cheormai da un triennio stanno vivendo una crisi che non

ha precedenti dichiara Massimo Fasciana Presidente Nazionale di Fedagricoltura.

A tal fine Sabato 0 1 aprile 2023 ore 17:30 presso l’Hotel Belvedere sito a Canicatti in Via Resistenza, 22 avra

luogo la presentazione della costituzione redagricoltura alla cui guida e stato nominato l’Avv. Giancarlo

Granata.

Ringrazio dichiara Giancarlo Granata la Fedagricoltura Nazionale per la fiducia accordatami, sin da subito,

continua Giancarlo Granata, opereremo perdare il nostro sostegno ai produttori agricoli e daremoil nostro

contributo perche si possa dare soluzione alle problematiche gia sottoposte alle Istituzioni competenti prima

fra tutte il riconoscimento dellostato di crisi di mercato del comparto Uva da Tavola.

Partiremo conclude Granata, sin da subito dall’ organizzazione della segreteria cittadina di Fedagricoltura

alla cui guida ho attribuitol’incarico dipresidenteall’amico Alfonso Failla che ringrazio per la sua disponibilità

All’incontro prenderanno parte li Presidente Nazionale di Fedagricoltura Dr. Massimo Fasciana e in

collegamento da remoto il Presidente Nazionale CIFA Dr. Andrea Cata.