Canicattì, rubati venti computer da scuola elementare: indagini in corso

Ladri in azione a Canicattì. Ignoti malviventi, dopo aver forzato una finestra al piano terra, sono riusciti ad entrare nella scuola elementare “Padre Gioacchino La Lomia” in via San Vincenzo. Una volta all’interno i balordi hanno rubato ben venti computer portatili in dotazione all’istituto.

A fare la scoperta è stato il personale scolastico. Una denuncia è stata presentata ai carabinieri della locale Compagnia che hanno subito avviato le indagini.